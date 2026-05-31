Mueren dos elementos de Fuerza Civil por accidente en la Laredo

Durante la madrugada del sábado, un trágico accidente se reportó en Ciénega de Flores cuando un auto particular se impacto contra la plataforma de un tráiler.

Dos elementos de Fuerza Civil fallecieron tras un aparatoso accidente registrado durante la madrugada de este sábado sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Ciénega de Flores, de acuerdo con fuentes cercanas al caso.

El percance ocurrió alrededor de las 04:05 horas a la altura de la colonia Portal de las Flores, cerca del sector conocido como Parque Industrial Milimex.

Según los primeros reportes, las víctimas viajaban a bordo de un automóvil blanco cuando presuntamente se impactaron contra la plataforma de un tráiler de doble remolque que realizaba una maniobra para incorporarse a la carretera tras salir de una pensión para unidades de carga.

A consecuencia del fuerte impacto, el vehículo terminó debajo de una de las plataformas del tráiler. En el lugar perdió la vida el conductor, mientras que su acompañante quedó atrapada entre los restos de la unidad con lesiones de gravedad.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y rescatistas del municipio de Ciénega de Flores acudieron al sitio para realizar las labores de auxilio. Con apoyo de equipo especializado lograron liberar a la mujer, quien fue trasladada de emergencia a la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo, horas después se confirmó el fallecimiento de la oficial debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente, por lo que el saldo del percance aumentó a dos personas sin vida.

El conductor del tractocamión fue identificado como Sebastián Hernández García.

Las autoridades mantuvieron acordonada la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el choque. Hasta el momento, las autoridades no han emitido más información al respecto.