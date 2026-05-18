Mueren dos adultos tras accidente en Carretera Nacional

Además, el siniestro dejó a tres menores lesionados quienes fueron extraídos del vehículo y auxiliados por elementos de seguridad.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Dos personas adultas murieron y tres menores de edad resultaron lesionados luego de un accidente vial registrado sobre la Carretera Nacional, a la altura de Camino a las Calderas.

Dentro de un vehículo Nissan Tsuru fueron localizados sin signos vitales un hombre de aproximadamente 40 años y una mujer de alrededor de 35 años.

Elementos de seguridad en el lugar realizaron maniobras de extracción vehicular para liberar a una menor de 12 años y a un niño de 5 años, presuntamente hijos de las víctimas.

La adolescente fue atendida en el lugar por presentar múltiples lesiones y posteriormente trasladada de manera prioritaria al Hospital Universitario por paramédicos de la Cruz Roja.

Además, un menor de 6 años que también viajaba en el automóvil recibió atención médica tras presentar una probable fractura en tibia y peroné de la pierna derecha, siendo llevado también al Hospital Universitario.

En el lugar se encuentran elementos de la policía de Monterrey, Protección Civil municipal y de Nuevo León a la espera de servicios periciales para iniciar con las diligencias correspondientes.