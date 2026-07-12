Mueren cuatro personas en choque sobre la Carretera Nacional

Cuatro personas fallecieron y una más resultó lesionada tras un accidente vial entre dos vehículos particulares en Santiago, Nuevo León

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Un accidente vial registrado la noche del viernes 10 de julio sobre la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 259, en el municipio de Santiago, Nuevo León, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y una lesionada, informó Protección Civil del Estado.

De acuerdo con el reporte oficial, la corporación recibió el aviso del percance a las 22:54 horas y desplegó una unidad de atención al sitio.

Las labores concluyeron alrededor de las 03:00 horas del sábado.

Cuatro fallecidos y una persona lesionada

En el lugar se atendió un accidente vial tipo estrellamiento en el que participaron dos vehículos particulares.

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Como resultado del impacto, cuatro personas perdieron la vida en el sitio. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.

La fuerza del impacto fue tal que el vehículo terminó partido en dos y los ocupantes salieron proyectados sobre la vialidad.

Las primeras indagatorias señalan que el vehículo circulaba a exceso de velocidad y al parecer participaba en arrancones con otro automóvil.

Al llegar a una curva, el conductor habría perdido el control, cruzando el camellón central para invadir los carriles contrarios, donde impactó de frente contra una camioneta Audi.

La conductora de la camioneta, identificada como Ángela Lizeth González Munguía, resultó lesionada y fue atendida por paramédicos de Protección Civil de Santiago, quienes posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

La circulación en la zona del accidente permaneció cerrada durante varias horas mientras las autoridades realizaban las labores periciales y el retiro de las unidades involucradas.

Los trabajos concluyeron durante la madrugada, mientras que la Fiscalía General de Justicia continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.

Con información de Jared Villarreal.