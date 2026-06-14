Muere víctima de accidente vial en la Carretera Nacional

Las autoridades de la Guardia Nacional investigan datos de cómo se registró el siniestro cuando circulaba en el vehículo.

El hombre que participó en un accidente vial en Carretera Nacional y que fue rescatado luego de quedar prensado, falleció en el hospital.

De acuerdo a una fuente policiaca ligada a las investigaciones señalaron que los cuerpos de emergencia de la Cruz Roja con equipo de rescate urbano coordinados con protección civil rescataron al hombre y lo trasladaron de emergencia al hospital general.

La fuente policiaca señaló que permaneció internado en el hospital por las lesiones que presentaba y habrían dado a conocer de su fallecimiento.

Indicarán que se trata de Gregorio a quien conocen como Goyin Vázquez, habitante de la comunidad la Cáscara.

Elementos del departamento de periciales recaban datos del accidente.

Testigos señalaron que viajaba en un vehículo de las conocidas como mulas y quedó atrapado en un accidente registrado a la altura de la carretera nacional en el tramo conocido como la cáscara.