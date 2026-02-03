Muere una persona tras volcadura en la avenida Lincoln, en García

El percance vial se registró la mañana de este lunes, casi a la altura de la colonia Valle de San Blas, lo que provocó movilización de elementos de rescate

Una persona perdió la vida luego de un fuerte accidente vehicular registrado en el municipio de García, sobre la avenida Lincoln.

De acuerdo con información preliminar, el percance ocurrió en un acotamiento cercano a esta importante arteria vial, a poca distancia de la colonia Valle de San Blas, donde un automóvil particular se salió del camino y terminó impactándose contra un árbol.

La unidad involucrada es un vehículo Volkswagen Jetta, color verde, el cual quedó severamente dañado, principalmente en el costado izquierdo, zona donde viajaba el conductor.

Al lugar arribaron elementos de la Policía municipal, Protección Civil y paramédicos, quienes acordonaron el área y realizaron la revisión correspondiente.

Sin embargo, se confirmó de manera preliminar que una persona que viajaba al interior del automóvil ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades mantienen el sitio bajo resguardo mientras se realizan las investigaciones para determinar las causas del accidente, ya que los hechos son recientes y la información continúa en desarrollo.