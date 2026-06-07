Muere una persona tras volcadura en avenida De La Concordia

A la llegada de paramédicos de la Cruz Roja se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales y permanecía atrapada en la unidad.

Un conductor perdió la vida la mañana de este sábado luego de que el camión de personal que manejaba se estrellara y volcara en el municipio de Escobedo.

El accidente fue atendido a las 05:22 horas sobre la avenida De la Concordia y el bulevar José López Portillo, en la colonia Hacienda El Canadá. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Cruz Roja y corporaciones municipales para atender la emergencia.

Camión chocó contra división y anuncio

De acuerdo con el reporte oficial, el vehículo involucrado fue un camión de personal de la empresa Gema, marca AYCO, con número económico 2870. La unidad se impactó contra la división de la vialidad y un anuncio tipo bandera, para posteriormente quedar volcada.

Las autoridades informaron que únicamente viajaba el conductor. A la llegada de paramédicos de la Cruz Roja se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales y permanecía atrapada en la unidad.

Autoridades tomaron conocimiento del hecho

La víctima fue descrita como un hombre de aproximadamente 40 años, cuya identidad no había sido establecida. Vestía pantalón negro de vestir, playera roja y calzado negro.

Tras las labores de atención y aseguramiento de la zona, el caso quedó a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.