Muere una persona tras choque en Carretera Nacional

Debido al accidente, se mantiene el cierre total de carriles en dirección de norte a sur, con contraflujo habilitado en la zona

Una persona perdió la vida y seis más resultaron lesionadas tras un fuerte accidente vial registrado este domingo en la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 157.

Choque entre unidad de CFE y tráiler

El percance ocurrió cuando una camioneta de 3 y media toneladas, con personal de la CFE a bordo, se impactó contra un tráiler que aparentemente estaba detenido.

Entre los heridos se reporta una persona prensada, por lo que cuerpos de auxilio trabajan en su liberación.

Cierre vial y movilización de cuerpos de emergencia

Debido al accidente, se mantiene el cierre total de carriles en dirección de norte a sur, con contraflujo habilitado en la zona.

En el sitio laboran elementos de Protección Civil Nuevo León y Bomberos de Linares.