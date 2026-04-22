Muere una persona más por supuesto infarto en plena calle

Un adulto mayor murió tras desvanecerse en el centro de Monterrey; pese a la rápida atención de rescatistas, no logró ser reanimado en el sitio.

La tarde de este lunes se reportó el fallecimiento de un hombre, los hechos se dieron en el centro de la Ciudad de Monterrey.



Los cuerpos de rescate se arribaron hasta el cruce de Félix U. Gómez y Del Llano, esto con el fin de realizar maniobras de resucitación cardiopulmonar al hombre de la tercera edad.



Los informes señalan que el hombre iba caminando cuando repentinamente se desvaneció y a pesar de los esfuerzos por revivirlo, nada se pudo hacer y fue declarado sin vida en el lugar.

Detectan aumento de paros cardiacos en Nuevo León

En las últimas semanas en Nuevo León se han registrado cuatro personas que fallecieron a causa de un paro cardiaco, el ultimo ocurrió este domingo cuando José Luis González Méndez, durante su fiesta de cumpleaños 43 comenzó a sentirse mal por un dolor en el pecho, y momentos después perdió la vida.



En lo que va del 2026 Cruz Roja ha recibido un total de 13 llamados de emergencia por:

6 cardiopatías

4 epilepsias

1 choque al estado general

1 accidente vascular cerebral

1 Paro cardiaco

La causa de los paros cardiacos mayormente está relacionada con enfermedades las cuales no son atendidas correctamente, además de la falta de buenos hábitos.