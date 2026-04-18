Muere una persona en accidente vial en Guadalupe

Por: INFO 7 17 Abril 2026, 20:39 Compartir

El percance se registró en el cruce de Uranio y Odiseo, en la colonia Parque Industrial Kalos, en el mencionado municipio

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La tarde de este viernes se registró un accidente vial en el municipio de Guadalupe, en el cual se tiene el reporte de una persona sin vida y una más gravemente herida. El percance se registró en el cruce de Uranio y Odiseo, en la colonia Parque Industrial Kalos, en el mencionado municipio. Trascendió que el conductor circulaba a exceso de velocidad y al tomar una curva perdió el control del vehículo, por lo que terminó chocando con un poste. La víctima mortal sería el copiloto, en tanto el conducto se encuentra gravemente herido. Con información de Jorge Mascorro.....