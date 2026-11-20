La mujer habría intentado atravesar el paso ferroviario sin percatarse de que se aproximaba la máquina, que terminó por impactarla.

Una mujer perdió la vida luego de ser arrollada por una locomotora cuando intentaba cruzar las vías del ferrocarril, en el municipio de García.

El accidente fue reportado durante la mañana de este jueves, cuando la mujer habría intentado atravesar el paso ferroviario sin percatarse de que se aproximaba la máquina, que terminó por impactarla.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la carretera a La Reyna y la avenida John F. Kennedy, en el sector Portal de Lincoln, donde elementos de la Policía de García acudieron tras recibir el reporte de una persona atropellada por el tren.

A su llegada, los uniformados ya habían acordonado el área y confirmaron que la mujer se encontraba sin vida sobre las vías, por lo que solicitaron el apoyo de Protección Civil.

Posteriormente, rescatistas estatales y municipales realizaron las labores correspondientes y confirmaron el fallecimiento de la víctima, sin que fuera posible brindarle atención médica.

La zona quedó bajo resguardo de las autoridades municipales y de las instancias competentes, quienes se hicieron cargo de las diligencias para establecer las circunstancias del accidente y realizar la identificación de la mujer.