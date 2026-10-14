Muere una menor de 15 años por mordedura de garrapata

La secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, confirmó la defunción de la menor, que trascendió vivía en Santa Catarina

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La Secretaría de Salud en Nuevo León confirmó el fallecimiento de una menor de 15 años de edad por rickettsiosis, mientras que otro niño de 9 años permanece internado por esta misma enfermedad.

Este padecimiento bacteriano, que en algunos casos es mortal, es causado por la mordedura o picadura de animales infectados, como garrapatas, pulgas, piojos o ácaros.

Trascendió que la adolescente vivía en Santa Catarina, y murió internada en el Hospital Universitario.

En tanto, el niño está hospitalizado en el Hospital Materno Infantil.

La secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, confirmó la defunción.

"Tenemos varios casos que hemos estado dándoles seguimiento, aquí tenemos ese fallecimiento en Santa Catarina y ahorita uno hospitalizado", dijo.

La funcionaria exhortó a la población a reforzar la prevención, manteniendo libres de parásitos a las mascotas, y a extremar cuidados en caso de que los menores de edad convivan con animales.

Advirtió que, en sus primeras etapas, esta enfermedad puede pasar inadvertida, lo que dificulta su detección oportuna; y eso, a su vez, aumenta el riesgo de complicaciones si los pacientes no reciben atención médica inmediata.

Como señales de alerta están la fiebre, el dolor corporal y el dolor abdominal, entre otras.

En etapas avanzadas, la enfermedad puede provocar sangrados y otras complicaciones que requieren atención especializada, y pueden ameritar terapia intensiva.

Aseguró que las autoridades sanitarias mantienen vigilancia sobre la evolución del paciente internado.

"Sí, permanece internado en el Hospital Materno. La invitación es a todas las familias que tengan mascotas a estarlas desparasitando. Las garrapatas transmiten una enfermedad que puede ser muy grave y puede pasar desapercibida que se llama Rickettsiosis, comienza fiebre, dolor en el cuerpo, dolor abdominal y muchas veces cuando llegan a los hospitales es porque ya presentan complicaciones, sangrado y algunos otros problemas que los detectamos ya una vez que les hacemos los estudios. Son niños que eventualmente están hospitalizados en las terapias intensivas", explicó.

"Estamos vigilantes del curso y la evolución de este paciente y de cualquier otro, pero como los niños son los que más conviven con las mascotas, invitarlos a todas y a todos a esterilizarlos y desparasitarlos”, expresó.