Muere una estudiante tras ser atropellada por auto en Escobedo

Una menor de edad, que iba rumbo a su secundaria, perdió la vida tras ser atropellada sobre la avenida Raúl Salinas, esta mañana de martes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Minutos antes de llegar a la escuela, una estudiante de secundaria murió al ser atropellada cuando cruzaba la avenida Raúl Salinas, en Escobedo.

El accidente fue reportado alrededor de las 06:30 horas del martes sobre la mencionada arteria, a la altura de la colonia Bosques de Escobedo.

La joven de aproximadamente 14 años de edad murió al ser alcanzada por un automóvil en color rojo que se desplazaba sobre la avenida Raúl Salinas de sur a norte.

El accidente vial ocurrió en una zona de poca luz mercurial y donde los puentes peatonales que existen están a 800 metros de distancia uno del otro.

De acuerdo a las investigaciones el conductor intentó evitar el percance, ya que sobre el pavimento quedaron huellas de neumático.

El fuerte impacto proyectó a la joven estudiante y quedó tirada en medio de los carriles de circulación.

Tras el accidente el vehículo se detuvo a unos metros de distancia, donde el conductor esperó el arribo de las autoridades.

Elementos de Servicios Periciales iniciaron con las investigaciones para esclarecer el percance.

Debido al accidente la vialidad se complicó al quedar dos carriles cerrados.

Trascendió que la menor era estudiante de la escuela secundaria número 95 que se localiza en el interior de la colonia Bosques de Escobedo.