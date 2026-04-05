Muere una bebé de 5 meses en domicilio de Monterrey

Los padres de la menor, identificada como Sofía Lara, se percataron de que la bebé no respiraba, por lo que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia

Autoridades investigan la muerte de una bebé de apenas cinco meses de edad, ocurrida al interior de un domicilio ubicado en la colonia La Amistad.

El reporte fue realizado la mañana de este viernes en una vivienda marcada con el número 1109 de la calle Camino Real.

De acuerdo con los primeros informes, los padres de la menor, identificada como Sofía Lara, se percataron de que la bebé no respiraba, por lo que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que la pequeña ya no contaba con signos vitales.

Según versiones preliminares, la menor no padecía alguna enfermedad diagnosticada, sin embargo, desde hacía dos días presentaba un cuadro gripal.

Hasta el momento, se desconoce si estaba bajo tratamiento médico o si había sido valorada por un especialista.

Se informó que la noche anterior la bebé se durmió alrededor de las 10, después de ser alimentada con fórmula por su madre. La menor permanecía en la misma habitación que sus padres.

Específicamente, su madre dormía junto a ella, mientras que su padre se encontraba en otra cama dentro del mismo cuarto.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Monterrey, así como personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del fallecimiento.

El cuerpo de la menor fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la autopsia de ley que permita determinar con precisión las circunstancias de la muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la situación legal de los padres ni si se encuentran bajo resguardo.