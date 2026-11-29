El percance se registró la mañana de este sábado sobre la carretera Allende-Cadereyta, en el cruce con la carretera a Los Palmitos

Un joven de aproximadamente 21 años perdió la vida y un hombre de 65 años resultó lesionado tras un accidente vial registrado durante la mañana de este sábado, en el municipio de Cadereyta.

El percance ocurrió sobre la carretera Allende-Cadereyta, en el cruce con la carretera a Los Palmitos, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León para atender el reporte de un estrellamiento.

En el lugar localizaron una camioneta gris que terminó impactada contra un árbol, con la parte frontal completamente destrozada.

Tras la valoración, se confirmó el fallecimiento de uno de los ocupantes, mientras que el hombre de 65 años fue trasladado a un hospital particular para recibir atención médica.

Elementos de seguridad permanecen en la zona para atender el accidente y realizar las diligencias correspondientes.