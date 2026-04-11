Muere un joven tras ataque a balazos en García

La agresión a tiros se registró en calles de la colonia Paraje San José, lo que provocó la movilización de autoridades, durante este viernes

Un joven perdió la vida luego de ser atacado a balazos en calles de la colonia Paraje San José, sector Bosques, en el municipio de García.

El ataque se registró en el cruce de las avenidas Bosques y Templado, donde la víctima, de entre 20 y 25 años, resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital Universitario para recibir atención médica; sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

En la zona se mantuvo un fuerte despliegue de elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano y agentes ministeriales, quienes desplegaron operativos para dar con los responsables, mientras que la zona permaneció acordonada para iniciar las investigaciones.