Muere un hombre tras volcadura en la carretera a Nuevo Laredo

Tras el fuerte impacto, el conductor perdió el control del automóvil, que salió de la carpeta asfáltica, volcó y terminó entre un terreno baldío

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Un hombre murió y otros tres resultaron gravemente lesionados luego de un aparatoso accidente registrado durante la madrugada sobre la carretera a Nuevo Laredo, en el municipio de Ciénega de Flores.

Los hechos ocurrieron a la altura del Parque Industrial Aeropuerto, en los carriles con dirección hacia Salinas Victoria, donde los cuatro ocupantes viajaban a bordo de un automóvil Mercedes-Benz.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo se impactó por alcance contra una máquina revolvedora de concreto que presuntamente acababa de incorporarse a la carretera tras salir del parque industrial y, según versiones preliminares, no contaba con luces traseras encendidas.

Tras el fuerte impacto, el conductor perdió el control del automóvil, que salió de la carpeta asfáltica, volcó y terminó entre un terreno baldío ubicado a un costado de la vía.

A consecuencia del accidente, el copiloto salió proyectado del vehículo y quedó sin vida a un costado de la unidad, mientras que el conductor y los otros dos pasajeros que viajaban en el asiento trasero sufrieron lesiones de consideración.

Paramédicos de Protección Civil de Ciénega de Flores brindaron atención prehospitalaria a los sobrevivientes y posteriormente los trasladaron en estado grave a la Clínica 6 del IMSS.

Durante la emergencia, el automóvil presentó un conato de incendio, por lo que elementos de Bomberos de Ciénega de Flores realizaron labores para sofocar las llamas y eliminar cualquier riesgo en la zona.

El conductor de la máquina revolvedora detuvo su marcha varios metros adelante del punto del impacto, donde permaneció mientras las autoridades realizaban las primeras investigaciones.

Momentos de angustia se vivieron cuando uno de los padres de los ocupantes llegó al lugar buscando confirmar si la persona fallecida era su hijo. Tras ser orientado por los cuerpos de auxilio y verificar la identidad de la víctima, se le informó que los tres sobrevivientes habían sido trasladados al hospital para recibir atención médica.

Elementos de Fuerza Civil acordonaron el área para facilitar las labores de los peritos y agentes investigadores, mientras que personal de Protección Civil del Estado también acudió en apoyo durante la atención del accidente.

Las autoridades ya investigan las circunstancias del percance para determinar si la falta de iluminación de la máquina revolvedora fue un factor que contribuyó al fatal accidente.