Muere un hombre en choque contra árbol en la Carretera Nacional

El percance, a la altura de La Rioja, en Monterrey, deja además al menos cinco lesionados. Fue ocasionado presumiblemente por exceso de velocidad.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El conductor de una camioneta murió, y sus cinco acompañantes resultaron lesionados, tras estrellarse contra un árbol al circular a exceso de velocidad sobre la Carretera Nacional, en Monterrey.

Las víctimas viajaban en una Ford Explorer en el sentido de sur a norte, a la altura de La Rioja.

Una de las primeras versiones es que iban jugando carreras con una motocicleta, y que impactaron a una camioneta Toyota Sienna.

La unidad del fallecido salió proyectada hacia el camellón central, donde derribó parte del muro de concreto y un par de señalamientos metálicos para luego estamparse en un árbol de grandes dimensiones.

El conductor, identificado como Jorge Nava de 22 años, murió en el lugar y su cuerpo quedó fuera del vehículo.

Uno de los copilotos, de nombre Eliud, tuvo que ser rescatado con herramienta hidráulica por Protección Civil de Monterrey pues fue prensado por el choque.

Los otros cuatro lesionados recibieron primeros auxilios al exterior, presentando múltiples golpes y al menos dos de ellos estaban en estado inconsciente.

Todos fueron enviados hasta el Hospital de Zona 21 del IMSS por personal de la Cruz Roja y la Secretaría de Salud.

En tanto, el conductor de la Toyota Sienna permaneció en el sitio explicando a Tránsito Municipal la versión del involucramiento de una motocicleta.

El hombre fue trasladado hasta las instalaciones de la Policía de Monterrey para rendir su declaración formal.

En el sitio del accidente no logró encontrarse ninguna moto, y personal de la Fiscalía se desplegó para investigar las causas de la tragedia.

Fue minutos antes de las 11:00 de la mañana que se reportó el choque, y la movilización de autoridades se prolongó hasta pasadas las 12:30 del mediodía.