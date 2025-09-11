Muere tras ser atropellado por transporte de personal en Apodaca

La víctima viajaba a bordo de una bicicleta al momento en que fue embestido por el camión de personal, en la colonia Metroplex II

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre de la tercera edad, perdió la vida luego de ser atropellado por un camión de transporte de personal en la colonia Metroplex II, en el municipio de Apodaca.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Metroplex con la calle N15, cuando el hombre circulaba en su bicicleta por la avenida principal.

De acuerdo con testigos, el camión, que se desplazaba por la calle N15, no respetó el alto obligatorio y embistió al ciclista, de 75 años aproximadamente, provocándole heridas que le quitaron la vida de manera instantánea.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Apodaca, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía municipal, mientras personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia comenzó con las investigaciones para esclarecer los hechos.

Según reportes preliminares, el conductor del camión habría huido del lugar tras el impacto, por lo que las autoridades ya trabajan en su localización y en la recopilación de evidencia que permita deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido revelada.