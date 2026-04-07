Muere tras ser arrollado por su esposa mientras reparaba el carro

Al sitio acudieron elementos de auxilio, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y lo trasladaron de urgencia a un hospital.

Un hombre murió luego de ser arrollado de forma accidental por su esposa mientras realizaba reparaciones a su camioneta, en la colonia Tierra Propia, en el municipio de Guadalupe.

¿Cómo ocurrió el accidente en Guadalupe?

El incidente se registró sobre la calle Cocula, donde la víctima, identificada como Salomón Cabrera, de 46 años, se encontraba trabajando en su vehículo. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre pidió a su esposa que lo auxiliara encendiendo la unidad.

Al momento de hacerlo, la camioneta avanzó repentinamente y terminó arrollándolo.

Al sitio acudieron elementos de auxilio, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y lo trasladaron de urgencia a un hospital. Sin embargo, el hombre falleció al arribar al nosocomio.

¿Qué pasó con la conductora?

La mujer, identificada como Griselda Guadalupe, de 42 años, fue detenida por elementos de seguridad para deslindar responsabilidades.

Las autoridades ya investigan el caso para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió este hecho.