Muere tras ser apuñalado presuntamente por su esposa en Escobedo

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que la presunta agresión habría ocurrido tras una discusión con su esposa.

Un hombre identificado como Isaac Aldair Cuello Barragán, de 28 años de edad, falleció en el Hospital Universitario luego de haber sido presuntamente atacado con un arma blanca por su esposa, en el municipio de General Escobedo.

La agresión se registró durante la madrugada del lunes, sobre la calle Lampazos, en la colonia Nueva Esperanza.

Tras resultar herido, Isaac logró pedir auxilio a vecinos del sector, quienes alertaron a personas cercanas para brindarle apoyo.

De acuerdo con la información recabada, fue un amigo de la víctima quien lo trasladó en un vehículo particular hasta la Unidad Médica Camino Real, ubicada a menos de un kilómetro del sitio de la agresión, en el cruce de las calles Doctor Arroyo y avenida Monterrey.

En ese lugar, el hombre fue atendido y estabilizado de manera inicial.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, el personal médico solicitó el apoyo de la Cruz Roja Mexicana para realizar su traslado de urgencia a un hospital de mayor capacidad.

Paramédicos acudieron al sitio y efectuaron el traslado de emergencia.

Pese a los esfuerzos del personal médico y a que continuó bajo valoración especializada en el Hospital Universitario, Isaac Aldair Cuello Barragán perdió la vida horas después a consecuencia de las heridas.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que la presunta agresión habría ocurrido tras una discusión con su esposa y que el propio Isaac habría señalado a su pareja como responsable antes de su fallecimiento.

Las autoridades correspondientes ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este caso.