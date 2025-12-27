Muere tras presuntamente caer de segundo piso al abrir ventana

El hallazgo de un hombre sin vida se registró en una vivienda de la colonia Valle del Roble, en Cadereyta; autoridades ya investigan el hecho

Un hombre fue localizado sin vida al interior de su domicilio, luego de presuntamente caer desde un segundo piso al intentar abrir una ventana, en el municipio de Cadereyta.

El hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Brezo, en el sector Granado de la colonia Valle del Roble.

De manera preliminar, se informó que la víctima se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento del incidente.

Las autoridades se movilizaron luego de que trascendiera una versión que señalaba que el hombre habría sido golpeado, lo que generó el despliegue de corporaciones de seguridad para esclarecer los hechos.

Al sitio acudieron agentes ministeriales y elementos de la Policía municipal, quienes acordonaron el área y realizaron las investigaciones correspondientes para determinar si se trató de un accidente o si existió alguna otra circunstancia relacionada con el fallecimiento.