Muere tras estrellarse contra un árbol en la Carretera Nacional

Elementos de Protección Civil de Santiago y del Estado atendieron el percance ocurrido a la altura del kilómetro 247 de la carretera nacional.

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Una mujer de aproximadamente 50 años perdió la vida luego de que la camioneta en la que viajaba se estrellara contra un árbol sobre la Carretera Nacional, en el municipio de Santiago.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 247, en la colonia San Javier, en dirección de norte a sur. Tras recibir el reporte del percance, al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Santiago, quienes encontraron el vehículo severamente afectado.

De manera preliminar, se había informado que una persona habría salido proyectada tras el impacto.

Sin embargo, será mediante las investigaciones correspondientes como se determine con precisión cómo ocurrió el accidente y qué provocó que la camioneta terminara fuera de la vialidad.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, fue localizada sin vida en el sitio. La zona quedó bajo resguardo y con afectaciones a la circulación debido al operativo desplegado por los cuerpos de auxilio y las autoridades.

También acudieron peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes realizaron las diligencias correspondientes para recabar evidencias y establecer las causas del fatal accidente.