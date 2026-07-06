Muere tras estrellarse con poste y volcarse en Carretera Nacional

El accidente vial se registró en la carretera nacional en kilómetro 204 en dirección de Monterrey a Linares a la altura del tramo conocido como Escobedo

El hombre que murió en una volcadura registrada durante la mañana en carretera nacional en Montemorelos fue identificado.

De acuerdo a la información que trasciende, señalaron que el accidente se registró durante esta mañana en carretera nacional de kilómetro 204, pasando la entrada al pueblo Escobedo en el citado municipio.

El hombre fue identificado como Rafael Peña Hernández, de 32 años de edad.

Él viajaba en un vehículo Chevrolet tipo Chevy 2004 color blanco ostión con placas de circulación RNX419B del estado de Nuevo León.

En las primeras investigaciones señalaron que elementos de la Guardia Nacional mencionaron que el conductor circulaba en dirección de norte a sur, pierde control, impactándose contra un árbol y posteriormente contra un poste de la CFE, quien quedó prensado en el interior del vehículo.

Las autoridades no encontraron huellas de frenado en el lugar.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro para la autopsia de ley correspondiente.