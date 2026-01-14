Muere tras estrellar camioneta en la autopista Monterrey-Saltillo

Según información preliminar, el conductor de una camioneta de carga en color blanco se estrelló en la parte trasera de un tráiler.

Un accidente carretero se cobró la vida de una persona en la autopista Monterrey-Saltillo.

El percance vial se registró la mañana de este martes en el kilómetro 63 de la mencionada vía con dirección al estado de Coahuila..

La parte delantera de la camioneta quedó destrozada, dejando prensado al conductor en su interior.

Al sitio arribaron rescatistas de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de García y del Grupo Jaguares de Santa Catarina.

Al revisar el estado de salud del conductor, confirmaron que este ya no contaba con signos vitales.

En el lugar se llevan a cabo las maniobras con el apoyo de las denominadas "quijadas de la vida" para extraer el cuerpo del hombre.

El accidente carretero está generando carga vehicular en el sitio debido a que solo se encuentra abierto el acotamiento en dirección al estado vecino.

Se espera el arribo de elementos periciales, quienes llevarán a cabo las diligencias correspondientes y ordenen el traslado del cuerpo al anfiteatro para su autopsia de ley.