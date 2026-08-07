Muere tras desvanecerse en estacionamiento de plaza en Guadalupe

La víctima caminaba en la zona de carga y descarga cuando presuntamente resbaló y cayó de espaldas, golpeándose fuertemente la cabeza

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Un hombre de aproximadamente 60 años perdió la vida la mañana de este miércoles, luego de desvanecerse cuando caminaba por el estacionamiento de una plaza comercial, en el municipio de Guadalupe.

El hecho se registró en el cruce de las avenidas Juárez y México, a la altura de la colonia Fuentes de Guadalupe Primer Sector.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como José Sánchez Vite, caminaba por el estacionamiento, en la zona de carga y descarga cuando presuntamente resbaló y cayó de espaldas, golpeándose fuertemente la cabeza y aparentemente esto habría sido la causa de su fallecimiento

Sin embargo, otra de las versiones que ya es analizada por las autoridades señala que el hombre habría sufrido un infarto, lo que provocó que se desvaneciera antes de caer.

Tras el reporte, al sitio arribaron paramédicos, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.

Elementos de Protección Civil de Guadalupe realizaron las labores correspondientes, mientras que la zona fue acordonada por agentes ministeriales ya realizan las investigaciones para esclarecer la mecánica de los hechos.

Personal de servicios periciales también se encuentran en lugar realizando el levantamiento de indicios en el lugar.

Finalmente, se estaba a la espera del Servicio Médico Forense para realizar el traslado del cuerpo al anfiteatro, donde se le practicará la autopsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento.