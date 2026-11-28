El trabajador, que estaba en el techo, pisó una lámina tipo tragaluz, la cual se quebró, provocando la caída que le costó la vida

Un trabajador que estaba impermeabilizando una bodega falleció al caer de una altura de siete metros, al sur de Monterrey.

Fue identificado como José Luis Gallegos, de 55 años de edad.

El fatal accidente ocurrió en una oficina/bodega ubicada en la calle Sendero Sur, número 2020, cruz con Marqués de Aguayo, en la colonia Valle del Marqués.

Según las primeras investigaciones, el trabajador, que estaba en el techo, pisó una lámina tipo tragaluz.

Con el peso, la lámina se quebró y el trabajador cayó, perdiendo la vida.

Tras el reporte, elementos de la Cruz Roja de Monterrey y rescatistas de Protección Civil estatal y de Monterrey trataron de auxiliarlo, pero ya no tenía signos vitales.

La Policía Ministerial interrogó a un trabajador en el área, para obtener información.

Dentro del inmueble se observaron varias latas de material para impermeabilizar.

La bodega mide unos 250 metros cuadrados.