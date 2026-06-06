Muere trabajador tras recibir descarga eléctrica en Guadalupe

Por: Danea Lázaro 05 Junio 2026, 08:08 Compartir

Tras una llamada de sus compañeros al 911, elementos de Protección Civil Estatal y del Municipio arribaron a la Avenida La Condesa donde se ubica la empresa

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Un trabajador perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica en una fábrica ubicada en la Avenida La Condesa en el Parque Industrial Nexxux, en Guadalupe. El hombre se encontraba realizando sus actividades cuando ocurrió el accidente; ante esto, rápidamente sus compañeros alertaron a los cuerpos de emergencia, acudiendo elementos de Protección Civil Estatal y Municipal; sin embargo, un guardia de seguridad les impidió la entrada. Fue luego de una hora y media que se les permitió el acceso a policías de Guadalupe y posteriormente a los cuerpos de auxilio, quienes ubicaron al hombre tendido sobre el suelo junto a una máquina y al hacer contacto con el personal de la empresa, se informó que previamente se solicitó el apoyo de paramédicos de una compañía privada; sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales.