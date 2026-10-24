Muere trabajador tras quedar sepultado en derrumbe de zanja

El colapso de una zanja de tuberías en la colonia Barrio Aztlán dejó un trabajador fallecido y a otro herido que fue llevado al IMSS por el CRUM.

Un trabajador de 42 años murió luego de quedar atrapado bajo la tierra tras el derrumbe de una zanja donde se realizaban trabajos de instalación de tubería de Agua y Drenaje, en la colonia Barrio Aztlán, en Monterrey.

El accidente laboral fue reportado en el cruce de las calles Aztlán y Amacuzac, hasta donde se movilizaron elementos de Protección Civil de Monterrey y policías municipales.

A su llegada, los rescatistas confirmaron que dos trabajadores de la empresa Indra INH-AYD-RDM Construcciones habían quedado atrapados luego de que parte de la tierra colapsara mientras realizaban las labores en la excavación.

Uno de ellos, identificado como Pedro, de 40 años, fue rescatado con una probable fractura en la clavícula izquierda y trasladado por personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) a la Clínica 21 del IMSS para recibir atención médica.

Sin embargo, el segundo trabajador, identificado como Emanuel, de 42 años, fue localizado bajo la tierra y, tras ser valorado por personal paramédico, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

En el sitio permanecieron elementos de Protección Civil de Monterrey, Policía de Monterrey y personal del CRUM, quienes atendieron la emergencia.