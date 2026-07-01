Muere trabajador tras caer más de 12 pisos en San Pedro

Por: Laura Palacios 30 Junio 2026, 13:46 Compartir

El accidente laboral reportado alrededor de las 12:30 del mediodía, provocó la movilización de autoridades en el Parque Corporativo Santa Engracia

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La jornada laboral de Román Cordero Mena terminó de forma trágica la tarde de este martes, luego de sufrir una caída desde el piso 14 de un edificio en construcción, en el Parque Corporativo Santa Engracia, en San Pedro Garza García. El accidente fue reportado poco antes de las 12:30 del mediodía en el cruce de las avenidas De la Industria y Del Comercio, donde rápidamente se movilizaron corporaciones de auxilio y seguridad. Cordero Mena, de 48 años de edad, realizaba la instalación de tubería contra incendios cuando cayó hasta la planta baja del edificio perdiendo la vida en el lugar. Una de las versiones recabadas por las autoridades señala que presuntamente comenzó a sentirse mal antes del incidente. Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de San Pedro y la Policía municipal acudieron al sitio para atender el reporte. Las diligencias quedaron a cargo de agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.