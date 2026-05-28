Muere trabajador tras caer de tráiler en Monterrey

La circulación vehicular en la zona permaneció cerrada de manera parcial durante varias horas, mientras se llevaban a cabo las labores periciales

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Un hombre perdió la vida tras sufrir un accidente laboral, luego de caer de la plataforma de un tráiler en el municipio de Monterrey, la tarde de este miércoles.

El hecho se registró en el cruce de las calles Manuel Doblado y Segunda Vidriera, a la altura de la colonia Cantú, donde se realizaban maniobras de carga de material industrial.

De acuerdo con los primeros informes, el trabajador fue identificado de manera extraoficial como Fernando, de 56 años de edad, quien se encontraba sobre la plataforma del tráiler acomodando y asegurando la carga.

Durante las maniobras, presuntamente tropezó debido a un desnivel y perdió el equilibrio.

Tras la caída, Fernando impactó de cabeza contra la carpeta asfáltica, lo que le provocó lesiones graves que derivaron en su fallecimiento de manera inmediata, sin que hubiera oportunidad de recibir atención médica de urgencia.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes procedieron a valorar al trabajador; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.

Minutos más tarde arribaron elementos de la Policía de Monterrey, quienes acordonaron el área para preservar la escena y evitar riesgos a otros trabajadores y automovilistas que transitaban por el sector.

Asimismo, se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a fin de que realizara las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo y la integración de la carpeta de investigación.

La circulación vehicular en la zona permaneció cerrada de manera parcial durante varias horas, mientras se llevaban a cabo las labores periciales.