Muere trabajador tras caer de nave industrial en Escobedo

Las autoridades realizan la investigación correspondiente para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

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Un trabajador murió luego de caer desde una altura aproximada de 12 metros mientras realizaba labores de cambio de láminas en el techo de una nave industrial, en el municipio de Escobedo.

El accidente laboral ocurrió alrededor de las 10:15 horas en un establecimiento ubicado sobre la avenida Alberto Escamilla, a la altura del cruce con Andrés Caballero, en la colonia Andrés Caballero.

De acuerdo con el reporte preliminar de Protección Civil de Escobedo, la víctima fue identificada como Rito Robles Carrillo, de 41 años, quien se encontraba realizando trabajos de sustitución de láminas en el tejado cuando, aparentemente, una de las piezas cedió y provocó que cayera al vacío.

El hombre quedó gravemente lesionado tras precipitarse desde aproximadamente 12 metros de altura. Los cuerpos de auxilio reportaron que presentaba una lesión en la región occipital y una probable fractura de fémur.

Paramédicos y elementos de Protección Civil acudieron al sitio para brindarle atención; sin embargo, posteriormente se confirmó que el trabajador había perdido la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

Según la información asentada por Protección Civil de Escobedo, el trabajador portaba arnés de cuerpo completo, aunque presuntamente no utilizaba casco. También se reportó el uso de guantes y una cuerda de polipropileno como parte del sistema empleado para realizar las labores en altura.

Otro de los aspectos que será revisado por las autoridades es que, al momento de la inspección, no se habría localizado un permiso de trabajo para realizar labores en alturas.

El trabajador se encontraba laborando para una empresa contratista relacionada con Agros Santa Rosa, establecimiento donde ocurrió el accidente.

Al lugar acudieron elementos de la PROXPOL, quienes realizaron labores de resguardo, mientras personal de Protección Civil de Nuevo León y del área de Inspecciones tomó conocimiento del hecho y comenzó con las diligencias correspondientes.

La zona quedó bajo resguardo de las autoridades, en espera de las investigaciones que permitan establecer las condiciones en las que ocurrió la caída y determinar las posibles responsabilidades derivadas del accidente laboral.