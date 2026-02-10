Muere trabajador tras caer de cinco metros en obra en San Pedro

Por: Esmeralda Valdez 06 Febrero 2026, 17:50 Compartir

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el accidente laboral se reportó en un inmueble ubicado sobre la calle Santa Bárbara

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un trabajador de aproximadamente 50 años de edad perdió la vida luego de caer de una altura cercana a los cinco metros, mientras laboraba en una casa en construcción, en el municipio de San Pedro Garza García. De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el accidente laboral se reportó en un inmueble ubicado sobre la calle Santa Bárbara, en el centro del municipio. Al lugar acudieron unidades de Protección Civil estatal tras el reporte de la caída del trabajador al interior de una obra en etapa de obra gris. A su arribo, los rescatistas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. La zona permanece acordonada mientras se realizan las diligencias correspondientes.