Muere trabajador tras accidente laboral en planta de García

El trabajador habría sido impactado por un carrito industrial, el cual le cayó encima, provocándole lesiones de consideración.

Un trabajador perdió la vida la tarde de este jueves luego de sufrir un accidente laboral al interior de una planta de la empresa Nemak, ubicada en el municipio de García.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada de manera preliminar como Joan Martínez, de 38 años de edad, quien presuntamente realizaba labores dentro de las instalaciones cuando ocurrió el percance.

Según versiones de testigos, el trabajador habría sido impactado por un carrito industrial, conocido comúnmente como “tipo panadero”, el cual le cayó encima, provocándole lesiones de consideración.

Tras el accidente, compañeros solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia y el hombre fue trasladado en estado grave al Hospital Muguerza Cumbres, donde, pese a los esfuerzos del personal médico, fue declarado sin signos vitales.

Los reportes médicos indican que el trabajador presentaba traumatismo craneoencefálico, además de diversos golpes que finalmente le ocasionaron la muerte.

Elementos de corporaciones policiacas y personal ministerial acudieron tanto al hospital como a la planta industrial para iniciar las investigaciones y esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Agentes investigadores permanecieron en las instalaciones entrevistando a encargados y testigos, mientras la zona fue resguardada como parte de las diligencias correspondientes.

Las autoridades serán las encargadas de determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la autopsia de ley.