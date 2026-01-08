Muere trabajador tras accidente laboral en cigarrera de Monterrey

Los hechos se registraron dentro de las instalaciones de la planta British American Tobacco, en el cruce de la calle Arteaga y la avenida Ingeniero Constantino

Un hombre identificado como Juan, de 47 años, murió tras sufrir un accidente laboral mientras manipulaba un sistema de válvulas en una empresa de tabaco, en la colonia Mitras, en el municipio de Monterrey.

Los hechos se registraron dentro de las instalaciones de la planta British American Tobacco, en el cruce de la calle Arteaga y la avenida Ingeniero Constantino de Tárnava.

De acuerdo con la información recabada, el incidente ocurrió al momento de realizar la apertura de la válvula, sin permitir el desfogue total de la presión, lo que provocó que una de las piezas saliera proyectada, impactándolo y ocasionando su caída desde una altura aproximada de dos metros.

Al sitio acudieron elementos de protección civil de Monterrey, cruz roja y CRUM, para iniciar con los trabajos correspondientes.

Tras la valoración por parte de paramédicos, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales, determinándose su fallecimiento en el lugar a consecuencia del impacto y la caída.

La policía de Monterrey tomó conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes, mientras se llevan a cabo las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.