Muere trabajador electrocutado en plantel educativo de Guadalupe

El accidente laboral ocurrió en un segundo nivel en construcción dentro del CETIS 101, provocando la movilización de cuerpos de auxilio.

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Un trabajador externo murió tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de construcción al interior del CETIS 101, ubicado en el municipio de Guadalupe.

Los hechos se reportaron en el cruce de las avenidas Arturo B. de la Garza y Eloy Cavazos, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, identificado únicamente como Saúl, se encontraba en un segundo nivel de una estructura en construcción que contempla tres aulas, cuando sufrió la descarga eléctrica.

Al sitio acudieron elementos de auxilio, quienes encontraron a personal de la Cruz Roja que confirmó que el trabajador ya no contaba con signos vitales.

La zona quedó a la espera de elementos de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.