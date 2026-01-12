Muere trabajador de carnicería tras malestar en Santa Catarina

Un empleado de la Carnicería Ramos falleció tras sentirse mal mientras trabajaba en Santa Catarina; las causas se determinarán por autopsia

Un trabajador de la Carnicería Ramos perdió la vida la noche del sábado mientras se encontraba laborando en una sucursal ubicada en el municipio de Santa Catarina.

El fallecido fue identificado como Fermín Beltrán, de 56 años de edad, quien fue localizado sin vida en los sanitarios del establecimiento.

Presentó malestar mientras trabajaba

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el empleado comenzó a presentar un fuerte malestar abdominal mientras realizaba sus labores habituales.

Ante la situación, se dirigió al baño del negocio, donde minutos después perdió el conocimiento.

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia tras el reporte, sin embargo, al revisar al trabajador confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades informaron que será mediante la autopsia correspondiente como se determinen con precisión las causas del fallecimiento.

El caso quedó a disposición de las instancias correspondientes para el seguimiento legal y médico.