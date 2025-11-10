Muere tesorera de Mier y Noriega en accidente automovilístico

Testigos aseguran que los responsables del siniestro fueron los tripulantes de una camioneta, cuyo conductor se encontraba en estado de ebriedad

La tesorera municipal de Mier y Noriega perdió la vida cuando fueron chocados por el conductor de una camioneta según en completo estado de ebriedad.

El accidente se registró en la carretera que dirige de Doctor Arroyo al municipio de Mier y Noriega.

El accidente se registró durante la noche alrededor de las 11:30 en un Ejido llamado Dolores perteneciente a Mier y Noriega.

En el choque entre la camioneta y un auto Jetta en el que viajaba Jessica Noemí Lara García, quien perdió la vida y el auto quedó completamente dañado y la camioneta volcada.

Con Noemí Lara García la tesorera municipal quien perdio la vida, viajaba su hermana y una sobrina.

De acuerdo a testigos los causantes se trataba de dos ocupantes de una camioneta, el chofer según en completo estado de ebriedad.

Las labores de investigación por peritos de la fiscalía se extendieron a primeras horas de la madrugada y esta mañana.

El perímetro donde se registró el accidente fue acordonado por las autoridades correspondientes de Guardia Nacional y agentes de vialidad.