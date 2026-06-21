Muere taxista tras desvanecerse fuera de farmacia en Vistahermosa

Se informó que el hombre aparentemente intentaba ingresar al establecimiento para adquirir un medicamento; sin embargo, se desvaneció en el estacionamiento

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Un hombre de 48 años de edad perdió la vida de manera repentina cuando se encontraba en el exterior de una farmacia ubicada en la colonia Vistahermosa, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima viajaba a bordo de un taxi de alquiler, el cual se estacionó sobre la avenida Enrique C. Livas, en su cruce con la calle Canadá, cuando el conductor descendió de la unidad.

Se informó que el hombre aparentemente intentaba ingresar al establecimiento para adquirir un medicamento; sin embargo, se desvaneció en el estacionamiento del establecimiento.

Al lugar acudieron elementos de auxilio y autoridades, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por las autoridades, al igual que el vehículo en el que se trasladaba el ahora fallecido.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como Luis Alberto de 48 años de edad, quien vestía camisa color celeste y pantalón.

Alberto,Las causas del fallecimiento no han sido determinadas oficialmente y serán establecidas por las autoridades correspondientes.