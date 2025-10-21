Muere senderista al caer a barranco en Pico UDEM

PCNL informó que un hombre de 40 años falleció tras caer a un barranco mientras realizaba senderismo en la zona conocida como Pico UDEM, en San Pedro

Un senderista identificado como Misael Martínez, de 40 años, falleció este lunes tras caer a un barranco mientras realizaba senderismo en la zona conocida como Pico UDEM, en el municipio de San Pedro, informó Protección Civil Nuevo León (PCNL).

La unidad de PCNL atendió el reporte de la caída del masculino y activó un operativo de búsqueda y rescate en el área.

Las labores de búsqueda se iniciaron con un sobrevuelo en la zona.

Durante estas acciones, se logró establecer contacto visual con el acompañante del senderista desbarrancado, quien fue el que reportó el accidente.

El acompañante fue extraído del lugar con el apoyo del helicóptero de Protección Civil Nuevo León.

Posteriormente, a las 13:25 horas, continuó la búsqueda vía terrestre con un ascenso de ocho elementos de rescate, así como con el uso de drones.

Momentos después, elementos de la corporación estatal que subieron en búsqueda del senderista desbarrancado e informaron que habían ubicado el cuerpo del senderista, confirmando que lamentablemente se encontraba sin vida.

En el operativo de búsqueda y rescate participaron unidades de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil San Pedro, Brigada de Rescate de Montaña y GREM, Grupo de Respuesta a Emergencias en Montaña.