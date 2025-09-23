Muere segunda víctima de accidente en Montemorelos

El accidente se registró durante el día viernes 12 de septiembre en calles Cuauhtémoc cruce con Bravo en el primer cuadro de la ciudad.

Otra de las mujeres que participaron en un accidente con un autobús de pasajeros en Montemorelos y quien estaba gravemente herida, habría fallecido.

El accidente se registró durante el día viernes 12 de septiembre en calles Cuauhtémoc cruce con Bravo en el primer cuadro de la ciudad.

Ese día viajaban en una motoneta y chocaron con un autobús de pasajeros de la empresa, Azules y Amarillos.

En primera ocasión Frida González fue trasladada de urgencias al Hospital Metropolitano y por las complicaciones habría fallecido.

Hoy daban cuenta de que la joven Alma Fernanda González quien se encontraba en estado delicado en el hospital general de Montemorelos habría fallecido.

Señalaron que habría ingresado de urgencias y durante varios días su situación de salud se habría complicado.

Las autoridades del departamento de peritos de la fiscalía realiza las investigaciones del accidente.