Muere repartidor tras derrapar en percance vial en Guadalupe

En el percance vial estuvo involucrado un camión de carga que presuntamente invadió el carril del motociclista provocando que perdiera el equilibrio

Un repartidor de comida en motocicleta perdió la vida tras un percance vial con un camión de carga en Guadalupe.

Los hechos se registraron la mañana de este miércoles sobre la avenida Benito Juárez y la calle Del Federalismo en la colonia Industrial La Silla.

Según imágenes de cámaras de seguridad en la zona, el conductor del camión de carga presuntamente invadió el carril del motociclista provocando que este cayera al asfalto.

El hombre sufrió un golpe contundente en la cabeza al caer, por lo que perdió la vida.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja para auxiliarlo, pero solo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de Tránsito de Guadalupe aseguraron la zona, mientras que elementos de Servicios Periciales llevaron a cabo las indagatorias correspondientes.