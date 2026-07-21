Muere repartidor de motocicleta tras accidente vial en Apodaca

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención médica; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Un repartidor que circulaba a bordo de una motocicleta perdió la vida la noche de este domingo, luego de verse involucrado en un accidente vial en el que también participó otro vehículo, en el municipio de Apodaca.

El percance se registró alrededor de las 11:00 de la noche sobre la avenida Alfonso Reyes, en la colonia Quinta Colonial, lo que provocó la movilización de corporaciones de auxilio y seguridad.

De acuerdo con los primeros informes, tras el impacto el motociclista quedó tendido sobre la carpeta asfáltica con lesiones de gravedad.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención médica; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada de manera preliminar por un conocido con el nombre de Daniel de 25 años , quien presuntamente se desempeñaba como repartidor.

Elementos de la Policía de Apodaca resguardaron la zona, mientras agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias.

Las autoridades ya investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente para determinar la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.