Muere repartidor de comida tras ser atropellado en García

Tras el accidente, autoridades cerraron la vialidad para levantar pruebas y por su parte, el Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo.

Un repartidor de aplicación perdió la vida tras ser impactado por un vehículo compacto mientras transitaba por la Avenida Leones, a la altura de la colonia Cumbres Premier, en el municipio de García.

El hombre, de aproximadamente 42 años, circulaba en sentido poniente-oriente cuando fue atropellado por un automóvil tipo Jetta de color negro. El choque fue de tal magnitud que provocó su fallecimiento en el lugar.

Elementos de servicios periciales acudieron para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense, mientras que agentes de tránsito municipal cerraron la vialidad en dirección a Monterrey para facilitar la recolección de evidencias.