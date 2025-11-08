Muere persona por causas naturales en supermercado de Monterrey 

El hecho ocurrió en una plaza comercial ubicada sobre la avenida Eugenio Garza Sada y la calle Argos, a la altura de la colonia Nueva España

Las autoridades se movilizaron tras el reporte de una persona que había fallecido dentro de un supermercado en Monterrey.

El hecho ocurrió en una plaza comercial ubicada sobre la avenida Eugenio Garza Sada y la calle Argos, a la altura de la colonia Nueva España.

Elementos de la policía de Monterrey arribaron al lugar y encontraron a una persona sin signos vitales.

Los uniformados acordonaron el área y permanecieron en el sitio en espera de la agencia estatal de investigaciones y al personal del servicio pericial de la fiscalía general de justicia, con el fin de iniciar las investigaciones correspondientes.

La persona, cuya identidad aún no ha sido confirmada, presuntamente murió por causas naturales mientras realizaba sus compras.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso.