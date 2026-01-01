Muere persona calcinada tras incendio en vivienda de Pesquería

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio; extraoficialmente se menciona que una colilla de cigarro habría iniciado el fuego

Una persona perdió la vida calcinada al interior de su domicilio en donde se registró un incendio en Pesquería.

El incendio se registró en la vivienda marcada con el número 321 de la calle Villa Antonieta en la colonia Villas Regina.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos municipales, quienes después de algunos minutos lograron sofocar las llamas que alcanzaron la parte alta de la vivienda.

Tras un recorrido de revisión en la vivienda, se confirmó el deceso de una persona, la cual se encontraba recostada en el interior de la habitación en un colchón a nivel de suelo; se desconocen datos de identificación y género de la persona fallecida.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio; extraoficialmente se menciona que una colilla de cigarro habría iniciado el incendio, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

El lugar permanece a resguardo de la policía municipal mientras peritos del Instituto de Criminalística llevan a cabo las diligencias correspondientes.