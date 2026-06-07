Muere peatón tras ser embestido en la Carretera Nacional 

Tras el atropello, el conductor detuvo su marcha; sin embargo, segundos después la unidad fue alcanzada por una camioneta.

Un hombre perdió la vida durante la noche del viernes luego de ser atropellado en la Carretera Nacional, a la altura del acceso a la comunidad Loma Prieta, en el municipio de Montemorelos.

La movilización de cuerpos de auxilio se registró tras el reporte de una persona tendida sobre la carpeta asfáltica. Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil de Montemorelos y paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que la víctima, aún no identificada, ya había fallecido.

De acuerdo con información preliminar, el peatón fue impactado por un automóvil Kia gris que circulaba por la zona. Tras el atropello, el conductor detuvo su marcha; sin embargo, segundos después la unidad fue alcanzada por una camioneta GMC, generándose un segundo percance.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras personal de servicios periciales realizaba las diligencias correspondientes.