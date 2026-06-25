Muere pasajero a bordo de autobús en la central de Monterrey

Hasta el momento, las autoridades mantienen en reserva su identidad y no se ha precisado el lugar de procedencia del viaje.

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Minutos después de llegar a Monterrey, un pasajero murió a bordo de un autobus en la central de autobuses de Monterrey.

Los hechos fueron reportados por usuarios de la unidad de pasaje foráneo alrededor de las seis de la mañana.

La víctima, de aproximadamente 63 años de edad llego en un autobús de la

Línea frontera pero se desconoce hasta el momento de dónde procedía.

Esto provocó que el personal de seguridad fuera alertado y a su vez se diera aviso a las autoridades.

Elementos de la Policía Ministerial del estado y policías municipales llegaron al lugar.

Trascendió que el hombre no presentaba huellas de violencia, por lo que se presume que el fallecimiento fue por causas naturales.

Sin embargo, serán los detectives forenses quienes determinen las causas de la muerte.

Uno de los andenes fue cerrado por las autoridades estatales y no se permitió el acceso a la zona de los hechos.