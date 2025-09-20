Muere otro regio en accidente automovilístico en Cancún

Jesús Mario Martínez Hernández y Nancy Haro resultaron lesionados cuando el taxi de plataforma en que viajaban al aeropuerto chocó contra una luminaria

Otro regiomontano falleció en Cancún, Quintana Roo; se trata de un empleado del IMSS, quien perdió la vida, mientras que su esposa se reporta grave. Jesús Mario Martínez Hernández y Nancy Haro viajaban en un taxi de plataforma al aeropuerto cuando el vehículo se impactó contra una luminaria en las avenidas Bonampak y Chichén Itzá.

A través de redes sociales, familiares y amigos están solicitando apoyo económico para trasladar el cuerpo a Nuevo León.