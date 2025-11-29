Muere oso rescatado con desnutrición en Bustamante

El ejemplar recibió terapia de fluidos, multivitaminicos, aminoácidos y medicamentos sin embargo, presentó un deterioro progresivo derivado de su condición

El oso negro rescatado el pasado 26 de noviembre en el municipio de Bustamante, murió este 27 de noviembre así lo dio a conocer Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.

La corporación dio a conocer a través de un video en redes sociales que el animal, un macho adulto con un peso de 36 kg, a la hora de su rescate presentaba desnutrición severa, poca reactividad y múltiples lesiones en su piel y garras.

El ejemplar recibió terapia de fluidos, multivitaminicos, aminoácidos y medicamentos sin embargo, presentó un deterioro progresivo derivado de su grave condición clínica, falleciendo la mañana del 27 de noviembre.

Parques y Vida Silvestre monitoreo en todo momento al ejemplar con resguardo y aseguramiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).