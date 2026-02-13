Muere operador de tráiler tras volcadura en el Anillo Periférico

De manera preliminar, se informó que el tráiler transportaba costales de carbón, los cuales quedaron esparcidos en el área tras la volcadura.

Durante los primeros minutos de la madrugada, un operador de un vehículo de carga pesada perdió la vida luego de protagonizar una volcadura sobre el Anillo Periférico, en el municipio de Cadereyta, en un hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades viales.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 82, a escasos metros de la intersección con la carretera El Castillo–La Boca, donde el tráiler salió del camino por causas que aún se investigan y terminó volcado a un costado de la vialidad. El impacto fue de gran magnitud, dejando la cabina completamente destrozada.

Hasta el momento, la identidad del operador fallecido no ha sido confirmada, ni se ha proporcionado información sobre la línea de transporte a la que pertenecía la unidad.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Cadereyta Jiménez, quienes confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales, por lo que nada pudieron hacer para salvarle la vida. Posteriormente, agentes viales procedieron a acordonar la zona y a cerrar parcialmente la circulación para prevenir otro percance y facilitar las labores de atención.

Más tarde, personal especializado acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, así como para iniciar las investigaciones que permitan esclarecer cómo ocurrió el accidente. La circulación en el sector se vio afectada durante varias horas mientras se realizaban las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.